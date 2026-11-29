Szorul a hurok: ha Eizenkot elbukik, Netanjahu következhet

A mostani patthelyzetben minden nap számít, mert ha Eizenkotnak december hatodikáig – vagy a kéthetes hosszabbítással december közepéig – nem sikerül többséget kovácsolnia, az államfő átadhatja a kormányalakítás jogát Netanjahunak. Ha azonban az ügyvivő kormányfő sem tud stabil koalíciót összerakni, Izraelben ismét előrehozott választásokat kell kiírni. Eizenkot üzenete mindenesetre egyértelmű volt: csak olyan kormány élére hajlandó állni, ami elfogadja az általa kidolgozott programpontokat, így a Likud látványos ajánlata egyelőre nem törte át a bizalmatlanság falát.