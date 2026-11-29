A csillagászok számára a felhő közepe mellett a külső pereme is fontos információt hordoz arról, hogyan találkozik a sűrű anyag a ritkább csillagközi térrel. Az éles átmenet arra utal, hogy a felhő és a környezete között határozott fizikai viszonyok érvényesülnek, nem pedig fokozatos, elmosódott elhalványulás történik. Ez segít a kutatóknak abban, hogy pontosabb modelleket építsenek fel arra, miként alakulnak ki és maradnak fenn ezek a sötét képződmények a galaxisban.