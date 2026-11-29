A csillagászok számára a felhő közepe mellett a külső pereme is fontos információt hordoz arról, hogyan találkozik a sűrű anyag a ritkább csillagközi térrel. Az éles átmenet arra utal, hogy a felhő és a környezete között határozott fizikai viszonyok érvényesülnek, nem pedig fokozatos, elmosódott elhalványulás történik. Ez segít a kutatóknak abban, hogy pontosabb modelleket építsenek fel arra, miként alakulnak ki és maradnak fenn ezek a sötét képződmények a galaxisban.
Fekete foltot látni az égbolton, ahol csillagok születnek: ezt rejti a Barnard 68
A Barnard 68 egy ránézésre üresnek tűnő, koromfekete folt a csillagok között, valójában azonban sűrű, hideg por- és gázfelhő, ami elnyeli a mögötte lévő csillagok fényét, és hosszú távon új csillagok kialakulásának kiindulópontja lehet.
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