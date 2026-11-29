A Fesztivál Akadémia Budapest tehetséggondozó rendszerében három, egymásra épülő, megmérettetési lehetőséget kínál. A Halász Ferenc Országjáró Tehetségkutató a hazai fiatal muzsikusok felfedezését és szakmai fejlődésük ösztönzését szolgálja, míg a Hubay Jenő Nemzetközi Hegedűverseny már kilenc ország – a szomszédos országok és a visegrádi négyek – tehetségeit kapcsolja össze. A Fehér Ilona Nemzetközi Hegedűverseny pedig nemzetközi mezőnyben biztosít korosztályos versenyzési lehetőséget. Az utóbbi két versenyen világhírű művészekből álló zsűri értékeli a fiatalokat. A három verseny egymásra épülő rendszere lehetőséget teremt arra, hogy a fiatal tehetségek először hazai, majd regionális, végül nemzetközi, a világ minden tájáról érkező versenyzőkkel mérhessék össze tudásukat, minden szinten a saját korosztályuk legjobbjaival.

A Fesztivál Akadémia Budapest tehetséggondozó munkájának különlegessége, hogy a fiatalok a nemzetközi koncertéletben aktívan jelen lévő művészektől tanulhatnak, miközben olyan szakmai közösség részévé válhatnak, amelyben a tudásátadás természetes módon valósul meg. A kezdeményezés a lokális zeneoktatás értékeire és a helyi pedagógusok munkájára építve teremt kapcsolatot az alap- és középfokú képzés, a felsőfokú tanulmányok és a nemzetközi zenei pálya között.