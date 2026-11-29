Ezért szükséges a szigorú hatósági ellenőrzés, a dokumentált mintavétel, laboratóriumi vizsgálat és nyomon követhetőség. A piaci vészfék alkalmazásának lehetőségére is figyelni kell. A hazai árak és készletek alakulása alapján legyen lehetőség az import felfüggesztésére. Nagy István megemlítette a célzott válságkezelő támogatások kidolgozását és nyújtását az aszálykárosult növénytermesztők és a veszteséges állattenyésztők számára egyaránt.

Nagy István: nem szabad feláldozni a magyar gazdákat

– A legfontosabb kérdés azonban az, hogy ez a bejelentés előkészíti-e a megszüntetését az eredetileg az Orbán-kormány által megalkotott 130/2023. (IV. 18.) kormányrendeletnek, ami az Ukrajnából származó egyes mezőgazdasági termékek fuvarozásával kapcsolatos intézkedésekről szól. Ez a rendelet vezette be 2023 áprilisában az egyes ukrán mezőgazdasági termékek magyarországi behozatali tilalmát. A jogszabály a veszélyhelyzet megszűnésével, 2026. május 14-én hatályát vesztette – emlékeztetett.

A mostani bejelentés végrehajtásához a Tisza-kormánynak a saját maga által 2026. május 22-én megalkotott 91/2026. számú kormányrendeletét kell módosítania, vagy megfelelő kivételszabályt kell alkotnia.