Botrányba keveredett a világ egyik legjobb kosárlabdázója - videó
Luka Doncic az NBA-ben szereplő Los Angeles Lakers szlovén sztárja ettől az ügytől biztosan eltekintett volna. Doncicot a San Antonio Spurs elleni mérkőzés után egy néző meglökte, miután a kosaras vissza akarta kérni a csuklópántját, amelyet korábban a lelátóra dobott. A biztonságiaknak és csapattársának, Jarred Vanderbiltnek kellett közbeavatkoznia.
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