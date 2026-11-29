Azonban jelen állás szerint ez is csak szimpla kommunikációs trükk Rufftól, hiszen se híre, se hamva annak, hogy politikai felelősségre vonnák akár Nagy Ervint, akár Gurzó Máriát.

Hárommilliárdot szórt ki Nagy Ervin

Amint arról lapunk beszámolt, Nagy Ervin kulturális államtitkársága nyílt pályázat nélkül döntött közel hárommilliárd forintnyi, színházi, tánc- és cirkuszművészeti szervezeteknek kiosztott támogatásról. A lapunkhoz eljutott tájékoztató szerint az államtitkárság az év végi időszűkével indokolta a nyílt pályázat mellőzését.

Nagy Ervin (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Nagy Ervin a döntést „kulturális újrakezdésként” jelentette be, amelybe 14 szakmai szervezetet vontak be, amikor pedig a támogatások odaítéléséről kérdezték, Hankó Balázs időszakára mutogatva közölte, hogy szelek fújnak a kulturális tárcában. Az átláthatatlan kiosztás kapcsán egy társulat vezetője arról számolt be, hogy egy adminisztratív hiba miatt maradtak le a támogatottak listájáról, és miután nyilvánosan szóvá tette az ügyet, az államtitkár privát chat üzenetben kereste meg.

„Határozottan megkérjük Önöket”

Nagy Ervin botrányával egy időben hivatali visszaélés és befolyással üzérkedés gyanúja miatt feljelentették Gurzó Máriát, a Tisza Párt Békés megyei országgyűlési képviselője, Ugyanis az asszisztensén keresztül egy „határozottan megkérjük Önöket” kezdetű levélben utasította Orosháza polgármesterét, Raffai Jánost, hogy a Gurzó által kért személyt nevezze ki a Gyopár-Projekt Kft. nevű városi cég ügyvezető igazgatójává, illetve felügyelőbizottságának tagjaivá.

Gurzó Mária (Fotó: Facebook)

Az ügy külön pikantériája, hogy a levelet aláíró képviselői asszisztens, Pleskó Attila saját magát is feltüntette a felügyelőbizottsági tagjelöltek között. Mint jelezte november 24-én a képviselőtestület a felügyelőbizottsági tagokat Gurzó kérésének megfelelően megválasztotta, ügyvezetőnek ugyanakkor mást jelölt. Az újonnan létrehozandó önkormányzati cég létrehozását a tiszás képviselő kezdeményezte, feladata az Orosházára érkező állami beruházások előkészítése és koordinálása lesz.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Polyák Attila)