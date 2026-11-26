Ennyit a tiszás átláthatóságról: privát chaten egyeztet Nagy Ervin a hárommilliárdos pénzosztásból kimaradt művésszel
Feuer Yvette, a Láthatáron Csoport művészeti vezetője, alapítója elmondása szerint hiába fordultak Nagy Ervinék minisztériumához, hogy jelezzék nem kerülte fel a támogatottak listájára egy adminisztratív hiba miatt. Az államtitkár végül privát üzenetben jelezte neki, hogy utánanéznek az ügynek.
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