Pintér Bence feltételekhez kötötte az egyösszegű támogatást

A polgármester elmondta, hogy jelenleg is érvényes szponzorációs szerződés van a Győri Audi ETO KC és az önkormányzat között. A klub részéről vetődött fel a kérés, hogy a jövő évi szponzorációs támogatást januárban egy összegben kaphassák meg a likviditási helyzet kezelésére és a bajnoki idény biztonságos befejezésére.