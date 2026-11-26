Pintér Bence feltételekhez kötötte az egyösszegű támogatást
A polgármester elmondta, hogy jelenleg is érvényes szponzorációs szerződés van a Győri Audi ETO KC és az önkormányzat között. A klub részéről vetődött fel a kérés, hogy a jövő évi szponzorációs támogatást januárban egy összegben kaphassák meg a likviditási helyzet kezelésére és a bajnoki idény biztonságos befejezésére.
Pintér Bence hangsúlyozta, az előrehozott, egyösszegű kifizetés feltétele az, hogy a csapat befejezi a bajnoki idényt, valamennyi kötelező mérkőzésén részt vesz, emellett biztosítja a vállalt szponzorációs, valamint városmarketing szolgáltatások teljesítését.