Az első félidőben Amad Diallo gólját vette el Youri Tielemans erősen megkérdőjelezhető szabálytalansága miatt Marciniak játékvezető, majd a Sporting azután egyenlített, hogy Lammens kapus kiejtett egy beadást. Erre lehetett volna még válasza az MU-nak, ám Pereira kapus azért védte be Bruno Fernandes szögletét, mert Dorgu meglökte a levegőben, VAR-vizsgálat után érvénytelenítette a bíró a találatot, aki aztán a hajrában kiállította Tielemanst második sárga lappal – az elsőt az elvett első gólnál kapta a belga játékos, aki így lemarad az RB Leipzig elleni BL-meccsről.

A 2-2-es döntetlen után a Sporting 10, a Manchester United hét ponttal áll a BL-ben, jelenlegi pozíciója alapján mindkét csapat továbbjutna a kieséses szakaszba, de egyik sem közvetlenül a nyolcaddöntőbe.