Feuer a bejegyzésében azt írta, megérti, hogy a rendelkezésre álló idő rövidsége és a szükséges jogszabályi változtatások miatt erre nem volt lehetőség,

a sürgős pénzosztásra azonban szerinte átláthatóbb, szakmaibb megoldást is találhattak volna.

Nemcsak a saját társulata miatt aggódik

Feuer Yvette a bejegyzésben arra is felhívta a figyelmet, hogy a jelenlegi rendszer azoknak a szervezeteknek még nehezebb helyzetet teremthet, amelyek nem tagjai a FESZ-nek vagy a Magyar Színházi Társaságnak, illetve valamilyen okból nem vettek részt az októberi adatfelmérésben. „Azok eleve kiesnek a szűrőn” – fogalmazott.

A művész szerint olyan támogatási rendszerre lenne szükség, amely átlátható, szakértői döntésekre épül, és amelyben az érintett szervezeteknek van kihez fordulniuk, ha valamilyen adminisztratív hiba történik.

Azt is felvetette, hogy amennyiben társulata végül mégis támogatáshoz jut, a kapott összegből szívesen befizetnének egy közös alapba, amely a kimaradó szervezeteket segíthetné.

Egy ilyen helyzetben kapni is kb. olyan ciki, mint nem kapni

– fogalmazott, ugyanakkor hozzátette: teljesen érthetőnek tartja, ha azok a társulatok, amelyek hosszú ideje anyagi nehézségekkel küzdenek, örülnek a támogatásnak.

A bejegyzés végén a helyzet okozta feszültségnek is hangot adott: „Nagyon deprimáló ez az egész, és romboló” – írta.

Nagy Ervin reagált a bejegyzésre

Feuer Yvette a poszt későbbi frissítésében arról számolt be, hogy Nagy Ervin privát üzenetben jelezte neki: utánanéznek az ügynek. A színművész azt írta, reménykedik a megoldásban.