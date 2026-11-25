Lapít Nagy Ervin és a kulturális tárca is a botrányos támogatások ügyében
Kínos magyarázkodásba kezdett Nagy Ervin, hogy miért osztottak szét hárommilliárd forint kulturális támogatást pályáztatás nélkül. Eközben a szaktárca lapunk kérdéseire csak az államtitkár egyik Facebook-posztját küldte el. Így az érdemi magyarázat továbbra is várat magára az ügyben.
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