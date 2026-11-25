Az egykori csapattársak és stábtagok közül Vladan Csukiccsal rendszeresebben beszélget, de olykor Dibusz Dénessel, Botka Endrével és a masszőr Lipcsei Gáborral is tartja a kapcsolatot. A szlovén védő a Fradi AC Milan ellen aratott 2-0-s sikerére is kitért. – Egy kicsit talán meglepődtem, de aztán rájöttem, hogy ez már nem is számít akkora meglepetésnek. Arra gondolok, hogy a Ferencváros mostanra bebizonyította a nemzetközi porondon, hogy bárhol, bárki ellen képes nyerni, akár idegenben is. Szerintem amikor az emberek meglátnak egy ilyen eredményt, már nem kérdezik meg döbbenten, hogy »úristen, mi történt?«, mert tudják, hogy ez lehetséges – magyarázta.

A Maribornál kisebb a minőség, de nagyobb a tempó

Miha Blazicot nyáron kereste meg a Maribor csapata, amelynél remekül érzi magát és élvezi a játékot. Mégis úgy véli, hogy a szlovén liga részben visszalépés lehetett neki. – Az Emirátusokban talán nagyobb a minőség, mert ott igazán kiváló játékosok szerepelnek. Az utóbbi években különösen a nagyobb klubok több fiatal futballistát szerződtettek, főleg Dél-Amerikából, ők kiváló képességűek, és már az ottani élvonalbeli akadémiákon nevelkedtek. Ugyanakkor Szlovéniában nagyobb a tempó, de persze, ez az időjárásnak is betudható. Az Emirátusokban gyakran túl nagy a hőség vagy magas a páratartalom, ami nem teszi lehetővé a nagy iramot – mondta Blazic, aki a háláját fejezte ki a ferencvárosi szurkolóknak az egykori támogatásért, és sok sikert kívánt a zöld-fehéreknek a jövőjükhöz.