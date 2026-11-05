Csodás bravúr a „szebb napokat látott” Fraditól, megérdemelt siker Olaszországban is!

Yusuf piros lapja, de Fradi-győzelem

A hajrához közeledve Zachariassen és Gómez is közel járt a gólhoz, míg az AC Milan továbbra sem talált kaput.

A 77. percben azonban VAR-vizsgálat után Yusuf könyöklésért piros lapot kapott, ezzel emberhátrányba került a Ferencváros.

Négy perccel később Dibusznak először kellett védenie. Zachariassen és Birmancsevics helyére Habib Maiga és Jonathan Levi érkezett, nekik is nagyrészt védekezniük kellett, de jól tették a dolgukat, sőt Madarász a harmadik gólhoz is közel járt a hosszabbításban.

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A négy forduló után is százszázalékos, ezzel pillanatnyilag – legalább a portugál Benfica és a német Leverkusen esti összecsapásának végéig – második FTC három hét múlva a szlovén Celjét látja vendégül az El-főtábla következő körében.

Magyaros csapatok egymás ellen

A magyar érintettségű csapatok közül csütörtökön kora este több más gárda is pályára lépett. Az osztrák Salzburg színeiben Redzic Damir a kispadon ült a belga Anderlecht stadionjában, ahol klubja 2-0-ra kikapott. Nego Loic csapata, a ciprusi Omonia Nicosia a magyar játékos nélkül látogatott a holland NEC Nijmegen otthonába, a házigazda 3-1-re nyert. A sérült Tóth Alexet nélkülöző angol Bournemouth a Sparta Praha ellenfele volt Csehországban, a hazaiaknál Hegyi Krisztián és Vitályos Viktor is a kispadon ült a 3-1-es vereség során. A Kovács Bendegúzt foglalkoztató holland AZ Alkmaar később fogadja az olasz Juventust.

Európa-liga, alapszakasz, 4. forduló: