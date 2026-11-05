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Csodás bravúr a „szebb napokat látott” Fraditól, megérdemelt siker Olaszországban is!

Csodás bravúr a „szebb napokat látott” Fraditól, megérdemelt siker Olaszországban is!

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A labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 4. fordulójában a Ferencváros az olasz AC Milan vendége volt. Az első félidőben jóval veszélyesebb FTC a szünet után szerezte meg a vezetést, Lenny Joseph használta ki a kapushibát. A haiti támadó a 66. percben is betalált az üres kapuba, így Bamidele Yusuf hajrábeli kiállítása ellenére 2-0-s, megérdemelt győzelmet aratott a Fradi.

Wiszt Péter
2026. 11. 05. 20:39
Csodás bravúr a „szebb napokat látott” Fraditól, megérdemelt siker Olaszországban is!
Az AC Milan kapusa, Torriani Joseph több ziccerét is védte az FTC ellen, ám a haiti csatár később gólt szerzett Fotó: AFP/Marco Bertorello

Yusuf piros lapja, de Fradi-győzelem

A hajrához közeledve Zachariassen és Gómez is közel járt a gólhoz, míg az AC Milan továbbra sem talált kaput. 

A 77. percben azonban VAR-vizsgálat után Yusuf könyöklésért piros lapot kapott, ezzel emberhátrányba került a Ferencváros.

Négy perccel később Dibusznak először kellett védenie. Zachariassen és Birmancsevics helyére Habib Maiga és Jonathan Levi érkezett, nekik is nagyrészt védekezniük kellett, de jól tették a dolgukat, sőt Madarász a harmadik gólhoz is közel járt a hosszabbításban. 

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A négy forduló után is százszázalékos, ezzel pillanatnyilag – legalább a portugál Benfica és a német Leverkusen esti összecsapásának végéig – második FTC három hét múlva a szlovén Celjét látja vendégül az El-főtábla következő körében.

Magyaros csapatok egymás ellen

A magyar érintettségű csapatok közül csütörtökön kora este több más gárda is pályára lépett. Az osztrák Salzburg színeiben Redzic Damir a kispadon ült a belga Anderlecht stadionjában, ahol klubja 2-0-ra kikapott. Nego Loic csapata, a ciprusi Omonia Nicosia a magyar játékos nélkül látogatott a holland NEC Nijmegen otthonába, a házigazda 3-1-re nyert. A sérült Tóth Alexet nélkülöző angol Bournemouth a Sparta Praha ellenfele volt Csehországban, a hazaiaknál Hegyi Krisztián és Vitályos Viktor is a kispadon ült a 3-1-es vereség során. A Kovács Bendegúzt foglalkoztató holland AZ Alkmaar később fogadja az olasz Juventust.

Európa-liga, alapszakasz, 4. forduló:

 

labdarúgó Európa-ligaFerencvárosFradiKristoffer ZachariassenAC MilanSzóljon hozzá!

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