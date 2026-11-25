Lindsey Vonn nem viccel, újra síelni akar az olimpiai bajnok
Idén februárban még az sem volt biztos, hogy nem kell amputálni a lábát. Most pedig arról szólnak a hírek, hogy vissza akar térni a sípályákra. Lindsey Vonn elképesztő akaraterővel épült fel egy olyan sérülés után, amiből másnak aligha lett volna visszatérés.
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