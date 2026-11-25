Célkeresztben Orbán Viktor, Velkey már feljelentést emleget
Orbán Viktor tíz évnyi utazásának költségeit vizsgálja a külügyi tárca, szabálytalanság gyanúja esetén feljelentést is tehet – jelentette be Velkey György a Kossuth Rádióban. Az államtitkár azt is megfogadta, a Tiszában soha nem lesz olyan, hogy valaki adófizetői pénzekből hódoljon hobbijának.
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