Borítókép: Hild Imre (Forrás: Ellenpólus)
Idősek megtévesztése miatt bírságolták meg a céget, amelyet az innovációs ügynökség új vezetője irányított
A fogyasztók megtévesztése miatt 18 millió forintos bírságot kapott az OTP Életjáradék Zrt. abban az időszakban, amikor Hild Imre vezette a társaságot. A szakembert október végén nevezték ki a Nemzeti Innovációs Ügynökség megbízott vezérigazgatójának, ahol a stabil és átlátható működés biztosítása lesz a feladata.
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