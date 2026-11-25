A vidékfejlesztési tárca kapcsán Gyopáros úgy vélekedett, hogy ott teljes fejetlenség uralkodik, Lőrincz Viktória pedig a leggyengébb tárcavezetője a kormánynak. A minisztériumnál folyamatosak a lemondások, a fideszes politikus szerint Lőrincz Viktória és a vidékfejlesztési tárca alkalmatlan a feladata elvégzésére.

Lapunk kérdésére Gyopáros elmondta, hogy fontos ügyekben nem kapnak választ a települések a vidékfejlesztési minisztériumtól. Megjegyezte, hogy még a Fidesszel kritikus önkormányzati szövetségek is arról kommunikálnak, hogy most rosszabb lett a helyzet. Gyopáros szerint Lőrincz Viktória és a tárca hazudik, amikor azt állítják, hogy érdemi kommunikációt folytattak az önkormányzatokkal.

Több mint két tucat adó emelkedik

Mint azt megírtuk, a Fidesz nem kevesebb mint 26 adóintézkedést, vagyis új közteher bevezetését vagy már meglévő adó növelését azonosította a jövő évi költségvetésben és az ahhoz kapcsolódó törvényekben. Az intézkedések egy részét kedden meg is szavazta a T. Ház tiszás többsége. Korábban a Fidesz ezermilliárdos adóemelést emlegetett és a napokban a párt gazdaságpolitikusa, Palóc Andé felsorolta, mely közterhekhez nyúl hozzá a kormány. Az adóemelő lépések túlnyomórészt a vállalkozásokat terhelik majd, ám ezek a cégek a magyarok munkahelyeit jelentik. Ha a vállalkozások túl nagy közterhet kapnak a nyakukba, az előbb a béremelések elmaradását hozhatja, utóbb, rosszabb esetben pedig elbocsátásokhoz vezethet.

Borítókép: Gyopáros Alpár, a Fidesz országgyűlési képviselője (Fotó: Mirkó István)