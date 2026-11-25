Egyik első javaslata volt a Tiszának a lex Orbán (Fotó: Mirkó István)

Röviddel ezután viszont egyértelművé vált, hogy Orbán Viktorra írták a módosítást, amikor a Tisza egyik első törvényjavaslataként azt Melléthei-Barna Márton benyújtotta a parlamentnek. A Tisza egyik első javaslata szerint a nyolcéves időtartam számításakor az 1990. május 2. vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni. Jelenleg Magyarországon ez egyetlen emberre igaz csak, így az elfogadott módosítás egyedül Orbán Viktort zárja el attól, hogy ismét miniszterelnök lehessen.

Nem érint, rólam szól

– ezzel a rövid mondattal reagált Orbán Viktor a Tisza-kormány azon alaptörvény-módosító javaslatára az Indexnek adott interjúban.

Egyetlen mondattal buktatták meg Sulyok Tamást

A Tisza Párt nem állt meg Orbán Viktornál a személyre szabott és visszamenőleges jogalkotás alkalmazásánál, mivel ugyanezt a jogi fegyvert szegezték Sulyok Tamáshoz is. A Tisza parlamenti többsége júliusban megszavazta a Magyar Péter által benyújtott 17. alaptörvény-módosítást, ami kimondta, hogy a hatályba lépés másnapján megszűnik a köztársasági elnök megbízatása.

Ezután Sulyok előtt két lehetőség volt: folytatja a jogi harcot vagy szentesíti a törvénymódosítást, ami a saját kirúgását tartalmazza.

Mint ismert, Sulyok végül nem harcolt és távozott a Sándor-palotából.

Sulyok Tamás május 29-én a Velencei Bizottsághoz fordult és nemzetközi alkotmányjogi állásfoglalást kért a közte és a kormány között kialakult konfliktus, valamint az eltávolítására irányuló törekvés ügyében.

A bizottság először sürgős eljárásban tárgyalta az ügyet, azonban később ezt rendes eljárásra módosították, amivel gyakorlatilag szemet hunytak Magyar Péter akciója felett.

A várakozások szerint a Velencei Bizottság decemberben tárgyalhatja és fogadhatja el véleményét az ügyben, közel öt hónappal azután, hogy Sulyok távozott az államfői posztról.

A Tisza lemossa a parlamenti ellenzéket

A 17. alaptörvény-módosítás tartalmazta azt is, hogy 12 évben maximalizálják egy személy számára az országgyűlési képviselői mandátum hosszát. A jelenlegi parlamenti összetételt nem bolygatja meg a módosítás, azonban a 2030-as választás után felálló Országgyűlés esetében már alkalmazandó lesz. Így egyértelmű, hogy ismét visszamenőleges hatállyal fabrikált törvényt a kormány, ami

a Tisza Párt frakciójából senkit, míg a Fidesz–KDNP, valamint a Mi Hazánk képviselőcsoportjainak a felét érinti.

Szóba került már a lex Szijjártó is

A nyáron jelentette be Szijjártó Péter, hogy lemond a parlamenti mandátumáról és a BYD vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozik tovább. Magyar Péter már rögtön a bejelentés után pocskondiázta a fideszes politikust, majd a miniszterelnök a következő kormányszóvivői sajtótájékoztatón az egykori külügyminiszter döntése kapcsán közölte:

kiterjesztik az összeférhetetlenségi szabályokat, ezért nem is biztos, hogy ez a munkakör megvalósul.

Úgy fogalmazott a Telex kérdésére, hogy Szijjártó Péter kinevezése globális vezetővé „túl nyilvános" meghálálása a volt miniszter segítségének, hogy Szegedre érkezett az autógyártó. Szijjártó még 2023 végén jelentette be, hogy a kínai autógyártó Szegeden építi fel első európai személyautó-gyárát, amit 224 tárgyalási forduló előzött meg.