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Magyar Péter bírálta a fideszesek parlamenti viselkedését, majd „bullshitnek” nevezte a házbizottsági beszédüket + videó

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A Tisza kísérleti nyúlnak nézi a vidéket, tesztprojektekbe kezdenek.

2026. 07. 16. 15:09
Fotó: Ladóczki Balázs
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Tanács Zoltán bejelentette, hogy Magyarország csatlakozik az Európai Unió IRIS² műholdprogramjához, amelyet az unió Elon Musk Starlink-rendszerének alternatívájaként hoz létre, hogy n„e Elon Musktól függjön”. A technológiai miniszter szerint fontos, hogy Európa minél több saját műholddal rendelkezzen. Mint mondta, Elon Musk elméletileg bármikor dönthetne úgy, hogy lekapcsolja a Starlink rendszerét.

A program első szakaszában csaknem 300 műhold állhat szolgálatba, amelyek közül 17-et kifejezetten magyarországi felhasználásra különítenének el. Ezeket a tervek szerint 2030-ban helyeznék üzembe.

Honlapfejlesztést támogatnak

Az átvilágítások kapcsán Tanács Zoltán kijelentette, az előző kormány nem csoportosított idén forrásokat egy, a kis- és középvállalkozások honlapfejlesztését célzó projektekre. Tanács ezt követően elsőként dicsérte az előző kormány által létrehozott programot, majd pedig ígéretet tett arra, hogy a pályázók meg fogják kapni a részükre elbírált, összesen nagyjából 1,5 milliárd forint értékű forrást. 

A tárcavezető emellett elmondta, mostanáig mindössze egyetlen olyan ügyet találtak, amelyet érdemesnek találtak arra, hogy az ügyben feljelentést tegyenek a hatóságoknál. Bejelentette, a Kréta, Neptun és Poszeidon-rendszerek ügyének általuk eddig feltárt részleteit átadják a hatóságoknak.

Tanács szerint az életpályáik korai szakaszában mindnek volt versenytársa, de az előző kormány kiírásokkal úgy alakította a piacot, hogy azok megszűntek, és ezért nem maradt alternatíva. 2019-ig mentek vissza, és ebben az időszakban több mint 100 milliárd forint ment ki a termékekre. A történetben annyi gyanús mintát láttak, hogy feljelentést tettek az ügyben.

Magyar Péter miniszterelnök pedig Palkovics László korábbi miniszter érintettségét is felvetette az ügyek kapcsán.

A miniszterelnök kijelentette, szerdán hivatalosan is megszűnt a Szuverenitásvédelmi Hivatal.

A kormányfő ezt követően politikai elemzőnek csapot fel, és hosszasan beszélt a Fideszről. 

A vidékfejlesztés kapcsán Magyar Péter elmondta, a vállalásaiknak megfelelően tíz településenként egymilliárd forint extra forrást fognak biztosítani a kistelepülések számára. Kiemelte, a kormány tárgyalta a Szent István programra vonatkozó javaslatot, amelynek legfontosabb része, hogy egy átfogó egyeztetést kezdeményeznek a helyi lakosokkal, és több mint kétezer önkormányzat vezetőjével. Emellett a miniszterelnök bejelentése alapján néhány kiválasztott településen pilot projekteket indítanak. 

A vasútfejlesztés kapcsán Magyar Péter elmondta, az uniós forrásokból megvalósulhat a HÉV-ek fejlesztése, számos fővonal villamosítása, úgynevezett gördülőállomány beszerzése, illetve az elővárosi vonalak tramtrainszerű fejlesztése. A kormányfő kijelentette, várhatóan 2-3 év múlva hozhatnak a mostani döntések látható eredményeket.

Társadalmi egyeztetés indul a közlekedésbiztonságról

Magyar Péter bejelentése alapján a kormány társadalmi egyeztetést indít a közlekedésbiztonságról. A legsúlyosabb problémák kezelésével kapcsolatban kérik ki az emberek véleményét. Az a cél, hogy az idei év második felében olyan intézkedések szülessenek, amik érdemben csökkentik a halálos és a súlyos közlekedési balesetek számát.

„Felelőtlen rolleres közlekedés, gyorshajtás, utcai versenyzés témákban várjuk az emberek véleményét szeptemberig” – jelentette ki a kormányfő. 

A fővárosi közbiztonsági helyzetre reagálva Magyar Péter elmondta, rövid, közép és hosszútávú intézkedésekre van szükség. A kormányfő ezt követően az előző kormányt kezdte hibáztatni a kialakult problémáért, és Pintér Sándort vádolta a rendőrségben tapasztalható létszámhiányért. 

„A kialakult probléma nem kizárólag rendészeti eredetű, éppen ezért bevonjuk a szociális ellátórendszer szereplőit is” – közölte Magyar Péter.

Magyar Péter Szijjártó Péter BYD-hez történő igazolásáról kijelentette: „Normális demokráciában nem történhet olyan, hogy valaki ahhoz a nemzetközi globális multicéghez megy el, amelyiknek a támogatását épp ő lobbizta ki. Valóban azt mondtam, hogy ez felveti nem csak az erkölcsi, hanem a jogi felelősséget is. Biztos vagyok benne, hogy a hatóságok ezt vizsgálni fogják”.

Az új választási törvény kapcsán, Melléthei-Barna Márton által tett kijelentésekre Magyar Péter úgy reagált, ez nem a kormány, és nem is a Tisza Párt álláspontja.

A miniszterelnök ezt követően arról beszélt, sorozatos társadalmi egyeztetésekre van szükség, mire a választási törvény módosítására sor kerülhet. 

Újságírói kérdésre Magyar Péter közölte, hogy indult vizsgálat Szijjártó Péter és Oroszország kapcsolatáról. A miniszterelnök a kampányban többször mondta, hogy a volt külügyminiszeter szerinte hazaárulást követett el, aminek a büntetése életfogytig tartó börtön. Magyar Péter most azt tudatta, egyelőre nem mond részleteket, mert  sok titkos és külügyes dokumentum van az ügyben, nem akarja befolyásolni az eljárást. Amint van mit megosztani, nyilvánosságra hozzák.

Magyar Péter kérdésre válszolva elmondta, részt vett a Házbizottság ülésén kedden. Úgy fogalmazott, hogy miközben az ellenzéki képviselők beszéltek, a korábbi házelnökök portréit nézte a falon, és azon gondolkozott, mit szólnának hozzá, ha hallanák ezt a sok „bullshitet”. Mindt mondta, az egy dolog, hogy a karzatról, a médiapáholyból videózzák a képviselőket, de szerinte a képviselőknek nem kéne így viselkednie.

A miniszterelnök bejelentette, középtávon a Klebersberg központot is átalakítanák. Ennek részeként nyíl pályáztatással választanák ki a tankerületi központok vezetőit is. 

Cikkünk frissül.

 

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