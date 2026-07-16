Magyar Péter bírálta a fideszesek parlamenti viselkedését, majd „bullshitnek” nevezte a házbizottsági beszédüket + videó

Tanács Zoltán bejelentette, hogy Magyarország csatlakozik az Európai Unió IRIS² műholdprogramjához, amelyet az unió Elon Musk Starlink-rendszerének alternatívájaként hoz létre, hogy n„e Elon Musktól függjön”. A technológiai miniszter szerint fontos, hogy Európa minél több saját műholddal rendelkezzen. Mint mondta, Elon Musk elméletileg bármikor dönthetne úgy, hogy lekapcsolja a Starlink rendszerét.

A program első szakaszában csaknem 300 műhold állhat szolgálatba, amelyek közül 17-et kifejezetten magyarországi felhasználásra különítenének el. Ezeket a tervek szerint 2030-ban helyeznék üzembe.

Honlapfejlesztést támogatnak

Az átvilágítások kapcsán Tanács Zoltán kijelentette, az előző kormány nem csoportosított idén forrásokat egy, a kis- és középvállalkozások honlapfejlesztését célzó projektekre. Tanács ezt követően elsőként dicsérte az előző kormány által létrehozott programot, majd pedig ígéretet tett arra, hogy a pályázók meg fogják kapni a részükre elbírált, összesen nagyjából 1,5 milliárd forint értékű forrást.

A tárcavezető emellett elmondta, mostanáig mindössze egyetlen olyan ügyet találtak, amelyet érdemesnek találtak arra, hogy az ügyben feljelentést tegyenek a hatóságoknál. Bejelentette, a Kréta, Neptun és Poszeidon-rendszerek ügyének általuk eddig feltárt részleteit átadják a hatóságoknak.

Tanács szerint az életpályáik korai szakaszában mindnek volt versenytársa, de az előző kormány kiírásokkal úgy alakította a piacot, hogy azok megszűntek, és ezért nem maradt alternatíva. 2019-ig mentek vissza, és ebben az időszakban több mint 100 milliárd forint ment ki a termékekre. A történetben annyi gyanús mintát láttak, hogy feljelentést tettek az ügyben.

Magyar Péter miniszterelnök pedig Palkovics László korábbi miniszter érintettségét is felvetette az ügyek kapcsán.

A miniszterelnök kijelentette, szerdán hivatalosan is megszűnt a Szuverenitásvédelmi Hivatal.

A kormányfő ezt követően politikai elemzőnek csapot fel, és hosszasan beszélt a Fideszről.

A vidékfejlesztés kapcsán Magyar Péter elmondta, a vállalásaiknak megfelelően tíz településenként egymilliárd forint extra forrást fognak biztosítani a kistelepülések számára. Kiemelte, a kormány tárgyalta a Szent István programra vonatkozó javaslatot, amelynek legfontosabb része, hogy egy átfogó egyeztetést kezdeményeznek a helyi lakosokkal, és több mint kétezer önkormányzat vezetőjével. Emellett a miniszterelnök bejelentése alapján néhány kiválasztott településen pilot projekteket indítanak.