Folytatódik az abszolút filmszínház: Magyar Péter jövő héten is felszólal a parlamentben
A miniszterelnök várhatóan a parlament jövő heti ülésének mindkét napján, vagyis hétfőn és kedden is felszólal napirend előtt. Emellett több javaslat vitáját is lefolytatja az Országgyűlés, köztük az idei költségvetés módosítását.
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