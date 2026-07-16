Alkotmányos patthelyzet alakulhat ki a tiszás alaptörvény-módosítás miatt

A házelnök gyakorolhatná az államfői jogokat

A szakértő jelezte, hogy az országgyűlési képviselők egyötöde kezdeményezheti az államfővel szemben a megfosztási eljárást. Ebben az esetben arra hivatkozhatnak, hogy az elnök szándékosan megsérti az alaptörvényt vagy a tisztségével összefüggő törvényt. A megindításhoz az Országgyűlés kétharmadának titkos szavazata szükséges. A rendelkezés kulcseleme, hogy az Országgyűlés határozatától a megfosztási eljárás befejezéséig a köztársasági elnök nem gyakorolhatja hatásköreit. Ebben az időszakban a hatásköröket az Országgyűlés elnöke gyakorolja, így ő írhatja alá és hirdetheti ki az alaptörvény-módosítást.

A kihirdetést követően a módosítás átmeneti rendelkezése alapján a legitim módon hivatalban levő államfő megbízatása elvileg már a következő napon megszűnik, függetlenül attól, hogy az alkotmánybíróság előtt folyó eljárás folytatódik-e

– hívta fel a figyelmet a furcsa jogi helyzetre ifj. Lomnici.

Kiemelte, hogy amennyiben az alkotmánybíróság megállapítja a közjogi felelősséget, megfoszthatja az államfőt a tisztségtől. Azonban hangsúlyozta, hogy ilyen közjogi szempont Sulyok Tamás vonatkozásban a megválasztása óta nem merült fel, így egy esetleges megfosztási eljárás minden jogi alapot nélkülöz. Az alkotmányjogász szerint alternatív vagy kiegészítő – jelenlegi állás szerint szinten abszurdnak tűnő – eszköz az átmeneti akadályoztatás megállapítása. Ezt az Országgyűlés egyszerű többséggel állapíthatja meg a köztársasági elnök, a kormány vagy bármely képviselő kezdeményezésére. Ebben az esetben szintén az Országgyűlés elnöke gyakorolja az államfői hatásköröket, lehetővé téve a módosítás gyors kihirdetését.

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Ifj. Lomnici szerint az alkotmánybíróság szerepe mindkét esetben speciális, ugyanis az alaptörvényt és annak módosításait kizárólag az alkotmányos eljárási követelmények – a megalkotás és a kihirdetés – tekintetében vizsgálhatja felül. Ezt a korlátozást a negyedik alaptörvény-módosítás vezette be, és az alkotmánybíróság gyakorlata következetesen fenntartja, hogy tartalmi felülvizsgálatra nincs hatáskör. A kihirdetés után harminc napon belül bizonyos indítványozók fordulhatnak az alkotmánybírósághoz eljárási hiba miatt, de ez nem akadályozza meg a hatálybalépést.