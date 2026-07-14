Abszolút önkény: az ötvenes évek óta nem tettek ilyet a magyar demokráciával, mint amit Magyar Péter bosszúból

Kihátrált az ügyből a Velencei Bizottság

Július 2-án a Velencei Bizottság delegációja Budapestre érkezett, ahol személyesen tárgyaltak Sulyok Tamás köztársasági elnökkel és Magyar Péter miniszterelnökkel annak érdekében, hogy a magyar közjogi intézmények között kialakult alkotmányos konfliktus rendezését segítsék. A Sándor-palota által megosztott angol nyelvű dokumentum szerint a köztársasági elnök egyebek mellett olyan kérdéseket intézett a Velencei Bizottsághoz, hogy

elmozdítható-e az államfő politikai okokból?

alkalmazható-e visszamenőleges hatályú jogalkotás az államfő ellen?

hogyan érinti ez a hatalmi ágak megosztását?

összeegyeztethető-e a jogállamisággal a személyre szabott törvénykezés?

Az alaptörvény-módosítás elfogadása után a Sándor-palota közleményben tudatta, hogy Velencei Bizottság a továbbiakban – a korábbiakban jelzett sürgős eljárás helyett – rendes eljárási menetben folytatja az államfőt érintő részéhez kapcsolódó kérdések vizsgálatát. Ennek megfelelően a köztársasági elnök indítványait a legközelebbi plenáris ülésén, októberben összevontan tárgyalja.

A közlemény szerint Sulyok Tamás álláspontja változatlan abban, hogy

a közjogi intézmények között kialakult alkotmányos konfliktus jogállami megoldására indokolt lett volna az alkotmánymódosítás benyújtása előtt az alkotmányjog terén nemzetközi szinten szaktekintélynek számító Velencei Bizottság véleményének bevárása és figyelembevétele, ugyanis ez jelenthetne garanciát az európai viszonylatban is rendkívülinek számító helyzet alapvető alkotmányos elvekkel összhangban álló rendezésére.

Kritikák kereszttüzében a kormány

Megjegyzendő, hogy több hazai és nemzetközi jogvédő szervezet, valamint alkotmányjogász fogalmazott meg kritikát az alaptörvény-módosítással kapcsolatban. A Human Rights Watch közleményében arra figyelmeztetett, hogy az alaptörvény 17. módosításának gyors elfogadása veszélyeztetheti a jogállamiság helyreállítását célzó folyamatot. A szervezet szerint ugyan legitim cél lehet a korábbi kormányzás alatt kialakult intézményi problémák kezelése, azonban ennek során is tiszteletben kell tartani a jogállami garanciákat és a megfelelő eljárási szabályokat. Benjamin Ward, a Human Rights Watch Európa- és Közép-Ázsia-részlegének igazgatóhelyettese úgy fogalmazott, hogy az új magyar kormány felhatalmazást kapott a jogállamiságban keletkezett károk helyreállítására, ugyanakkor ezt csak tisztességes eljárással, valódi társadalmi konzultációval lehet végrehajtani.

A szervezet külön kifogásolja, hogy a módosítás értelmében a jelenlegi köztársasági elnök, Sulyok Tamás megbízatása a módosítás hatálybalépését követően automatikusan megszűnne. Álláspontjuk szerint az alaptörvény jelenleg is tartalmaz olyan eljárást, amely lehetővé teszi az államfő felelősségre vonását, a kormány azonban ezt megkerülve alkotmánymódosítással kívánja megszüntetni a mandátumát.

Hack Péter alkotmányjogász, korábbi SZDSZ-es politikus is kritikákat fogalmazott meg a kormány terveivel kapcsolatban.

1950, az Emberi Jogok Európai Egyezményének elfogadása óta Európában nem fordult elő, hogy köztársasági elnököt úgy mozdítsanak el hivatalából, ahogyan az Országgyűlés a jelenleg hivatalban lévő magyar köztársasági elnök elmozdítását tervezi

– mutatott rá. Hack szerint az esemény rendkívülisége éppen ezért indokolja néhány kérdés megfogalmazását, és azok megválaszolását is, amelyeket a döntéshozóknak címezve tett fel a közösségi oldalán.