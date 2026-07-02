Nemzetközileg védett jogokat sért a kormány

A képviselői cikluskorlát kérdésében a Human Rights Watch ugyanakkor árnyaltabb álláspontot képvisel. Közleményük szerint önmagában a mandátumkorlátozás nem összeegyeztethetetlen a nemzetközi joggal, ugyanakkor emlékeztetnek arra, hogy a Velencei Bizottság korábban óvatosságra intett az ilyen szabályok bevezetésével kapcsolatban, még ha azt az államok alkotmányos kereteik között meg is tehetik.

Súlyos aránytalanságok

Hasonló következtetésre jutott a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) is. A szervezet szerint az országgyűlési képviselők választhatóságának korlátozása közvetlenül érinti a passzív választójogot, emellett szűkíti a választópolgárok szabadságát is abban, hogy kit kívánnak képviselőjüknek megválasztani. A TASZ szerint a parlament megújulása önmagában legitim cél lehet, ugyanakkor a kormány nem igazolta, hogy ehhez valóban szükséges és arányos eszköz a tizenkét éves cikluskorlát bevezetése. Álláspontjuk szerint azt sem vizsgálta megfelelően a jogalkotó, hogy ugyanezek a célok elérhetők lennének-e kevésbé korlátozó megoldásokkal. A szervezet ezért azt javasolja, hogy

a cikluskorlátra vonatkozó rendelkezés kerüljön ki a mostani alkotmánymódosításból, és csak egy későbbi, átfogó alkotmányozási folyamat során szülessen róla döntés.

A Magyar Helsinki Bizottság szintén az eljárás gyorsaságát kifogásolta. Véleményük szerint az ötnapos társadalmi egyeztetés még a jogszabályban meghatározott minimális határidőt sem éri el, ezért nem biztosít megfelelő lehetőséget arra, hogy a civil szervezetek és a szakmai szereplők érdemben véleményt formáljanak. A szervezet úgy látja, hogy a tervezet több olyan elemet is tartalmaz – például az önálló szabályozó szervek megszüntetését vagy az országgyűlési képviselők mandátumának tizenkét évben történő maximalizálását –, amelyek nem szükségesek a jogállamiság helyreállításához, ezért ezekről egy későbbi alkotmányozási folyamat során kellene dönteni. A Helsinki Bizottság szerint ráadásul a képviselői cikluskorlát aránytalanabbul érintheti az ellenzéki pártokat, mint a mindenkori kormányt.