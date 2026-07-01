Fekete szerda: drágul a telefonálás, a bankolás és a fővárosi parkolás

A Vidéki otthonfelújítási program mindeközben eltűnt. A lehetőséget 2025 első napján nyitotta meg az Orbán-kormány, alkalmat adva arra, hogy egyes meghatározott ötezer fő alatti kistelepüléseken különféle otthonfelújítási munkákhoz legfeljebb 3 millió forintos vissza nem térítendő támogatásra pályázzanak az ott élők. A programba februárig több mint 46 ezer család kapcsolódott be, a benyújtott támogatási igények összege meghaladta a 87 milliárd forintot. A program június 30-ig élt.

Megkerestünk több minisztériumot is aziránt érdeklődve, hogy a kormány meghosszabbítja-e a támogatást, vagy kialakít-e egy ahhoz hasonlót, ám érdemi információhoz nem jutottunk.

Volt olyan tárca, amely azt közölte, hogy nem illetékes a kérdésben és olyan is akadt, amely nem is válaszolt.