Fekete szerda: drágul a telefonálás, a bankolás és a fővárosi parkolás

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Drágulást hozott július első napja: árat emelt számos bank és távközlési szolgáltató. Ezek mellett életbe lépett Budapesten a 2024 végén elfogadott, de mostanra halasztott új parkolási szabályrendszer, amely jelentős, átlagosan 25 százalékos díjemelést hozott. Eközben nem tudni semmit arról, mit tervez a kormány a vidéki otthonfelújítási programmal, amely június végén futott ki.

Jakubász Tamás
2026. 07. 01. 17:40
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A Vidéki otthonfelújítási program mindeközben eltűnt. A lehetőséget 2025 első napján nyitotta meg az Orbán-kormány, alkalmat adva arra, hogy egyes meghatározott ötezer fő alatti kistelepüléseken különféle otthonfelújítási munkákhoz legfeljebb 3 millió forintos vissza nem térítendő támogatásra pályázzanak az ott élők. A programba februárig több mint 46 ezer család kapcsolódott be, a benyújtott támogatási igények összege meghaladta a 87 milliárd forintot. A program június 30-ig élt.

Megkerestünk több minisztériumot is aziránt érdeklődve, hogy a kormány meghosszabbítja-e a támogatást, vagy kialakít-e egy ahhoz hasonlót, ám érdemi információhoz nem jutottunk.

Volt olyan tárca, amely azt közölte, hogy nem illetékes a kérdésben és olyan is akadt, amely nem is válaszolt.

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