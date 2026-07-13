Magyar Péter történelminek nevezte, hogy megbuktatták Sulyok Tamást

Arra az újságírói kérdésre, hogy miért nem esett szó arról, hogy ki lehet Sulyok Tamás utódja, a miniszterelnök azt mondta, hogy a Tisza-frakciónak még nincs jelöltje.
Mit tartalmaz a 17. alaptörvény-módosítás?
- Korlátozzák az országgyűlési képviselők mandátumának a hosszát: 12 éves (vagy három ciklusos) időkorlátban határozzák meg a hivatali időt;
- A jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése;
- Függetlenebb Alkotmánybíróság, 70 éves életkori határ bevezetése
- Erősebb bírói önigazgatás, a Kúria és az OBH elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívása;
- Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása;
- Kevesebb sarkalatos törvény;
- Az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása;
- A Költségvetési Tanács vétójogának eltörlése;
- A közpénz védelmének erősítése;
- A vármegyék visszanevezése megyékre;
- Az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata;
- Az önálló Országgyűlési Őrség megszüntetése, egységes rendészeti igazgatás.
Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Hatlaczki Balazs)
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