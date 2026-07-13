Magyar Péter történelminek nevezte, hogy megbuktatták Sulyok Tamást

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Megszavazták az alaptörvény módosítását

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Az emberektől kapott felhatalmazásával indokolta Magyar Péter az alaptörvény 17. módosításának az elfogadását. A miniszterelnök szerint minden szabályosan történt a javaslat megszavazása során.

Máté Patrik
2026. 07. 13. 18:34
Fotó: Hatlaczki Balázs
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Arra az újságírói kérdésre, hogy miért nem esett szó arról, hogy ki lehet Sulyok Tamás utódja, a miniszterelnök azt mondta, hogy a Tisza-frakciónak még nincs jelöltje. 

Mit tartalmaz a 17. alaptörvény-módosítás?

  • Korlátozzák az országgyűlési képviselők mandátumának a hosszát: 12 éves (vagy három ciklusos) időkorlátban határozzák meg a hivatali időt;
  • A jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése;
  • Függetlenebb Alkotmánybíróság, 70 éves életkori határ bevezetése
  • Erősebb bírói önigazgatás, a Kúria és az OBH elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívása;
  • Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása;
  • Kevesebb sarkalatos törvény;
  • Az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása;
  • A Költségvetési Tanács vétójogának eltörlése;
  • A közpénz védelmének erősítése;
  • A vármegyék visszanevezése megyékre;
  • Az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata;
  • Az önálló Országgyűlési Őrség megszüntetése, egységes rendészeti igazgatás.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Hatlaczki Balazs)

 

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