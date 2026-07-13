Magyar Péter történelminek nevezte, hogy megbuktatták Sulyok Tamást

Arra az újságírói kérdésre, hogy miért nem esett szó arról, hogy ki lehet Sulyok Tamás utódja, a miniszterelnök azt mondta, hogy a Tisza-frakciónak még nincs jelöltje.

Mit tartalmaz a 17. alaptörvény-módosítás? Korlátozzák az országgyűlési képviselők mandátumának a hosszát: 12 éves (vagy három ciklusos) időkorlátban határozzák meg a hivatali időt;

A jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése;

Függetlenebb Alkotmánybíróság, 70 éves életkori határ bevezetése

Erősebb bírói önigazgatás, a Kúria és az OBH elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívása;

Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása;

Kevesebb sarkalatos törvény;

Az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása;

A Költségvetési Tanács vétójogának eltörlése;

A közpénz védelmének erősítése;

A vármegyék visszanevezése megyékre;

Az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata;

Az önálló Országgyűlési Őrség megszüntetése, egységes rendészeti igazgatás.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Hatlaczki Balazs)