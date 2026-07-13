Gulyás Gergely lemond a Fidesz-frakció vezetéséről

Ezután tudatta, hogy Gulyás döntése után összehívta a KDNP frakcióját, ahol úgy döntöttek, hasonló tiltakozással nem kívánnak élni. Tehát KDNP élén nem történik frakcióvezető csere, azonban Rétvári leszögezte, hogy az önkény ellen továbbra is a leghangosabban fognak tiltakozni.

Nem akar asszisztálni

Gulyás Gergely a sajtótájékoztató után közösségi oldalán azt írta: nemcsak azért mond le, mert a legnagyobb ellenzéki parlamenti képviselőcsoportnak olyan vezetőre van szüksége, aki indulhat a következő választáson, hanem azért is, mert nem lehet úgy tenni, mintha mi sem történt volna. A bejegyzésben emlékeztetett: az alaptörvény tizenhetedik módosítása leváltja a köztársasági elnököt, lefejezi az Alkotmánybíróságot és kiiktatja a parlamenti ellenzék többségét a politikai versenyből, és mindezeket visszamenőleges hatállyal teszi. Rámutatott, ezek mindegyike külön-külön is példátlan.

Mostantól nem a választók, hanem a hatalom dönti el, hogy kire lehet szavazni

– hangsúlyozta. Emlékeztetett, az elmúlt 16 évben a Fideszt vádolták a demokrácia és a jogállam leépítésével, de ők soha meg sem kíséreltek hasonlót.

Ezzel a módosítással eltiltanak a magyar emberek képviseletétől. Nem vagyok többé megválasztható parlamenti képviselőnek

– mutatott rá. Szerinte ez a módosítás nem a demokratikus jogállam sérelmét, hanem a végét jelenti. Ehhez nem kíván asszisztálni, ezért mondott le a frakcióvezetői megbízatásomról.

Közölte, nem lehet úgy tenni, mintha a rendszerváltoztatás óta eltelt kilenc parlamenti ciklus jó és rossz törvényei, előremutató vagy hibás alkotmánymódosításai között ez is csak egy lenne. Nem lehet úgy tenni, mintha Magyarország az alaptörvény-módosítás hatályba lépése után is demokratikus jogállam maradna.

Ma velünk számolnak le, de holnap bárkire sor kerülhet. Isten óvja Magyarországot!

– fogalmazott Gulyás Gergely.

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Borítókép: Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője (Fotó: Polyák Attila)