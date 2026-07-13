Magyar Péter ismét fenyegetőzik és sötét alkotmányellenes akciót vizionál

A miniszterelnök bejegyzése végén azt üzente a Fidesznek, hogy nem fognak sikerrel járni, akármilyen alkotmányellenes lépésre is készülnek.

Szinte minden héten fenyegetőzik Magyar Péter

Magyar Péter már a választási kampány során egyértelművé tette, hogy meg akar szabadulni Sulyok Tamás államfőtől. A választások éjszakáján, majd a másnap tartott nemzetközi sajtótájékoztatóján is felszólította lemondásra a köztársasági elnököt, és mellette még több állami szervezet vezetőjét. Azóta ezt rendszeresen megismétli. A kormányfő korábban május 31-ig adott határidőt Sulyok Tamásnak a lemondásra, ám az államfő ezt visszautasította.

Sulyok Tamás a Velencei Bizottsághoz fordult, amelynek képviselői meg is érkeztek hazánkba, ám Magyar Péterék nem várták meg a szervezet állásfoglalását, benyújtották a parlamentnek az alaptörvény módosítását.

Több alkotmányjogi szakértő is úgy véli, hogy nincs rendben, ahogyan Magyar Péter el akarja távolítani Sulyok Tamást. Legutoljára Hack Péter alkotmányjogász tett fel kérdéseket az Alaptörvény tizenhetedik módosításával kapcsolatban.