Rendkívüli

Gulyás Gergely lemond a Fidesz-frakció vezetéséről

Magyar Péteralaptörvényminiszterelnökországgyűlés

Sulyok Tamást gyalázza Magyar Péter – rendkívüli ülés kezdődött a parlamentben + videó

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A miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlésben.

Máté Patrik
2026. 07. 13. 13:16
Fotó: Hatlaczki Balazs
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Magyar Péter feltette a kérdést, hogy Sulyok Tamás vett-e részt olyan egyeztetésen, ahol az Alaptörvény módosítása elleni fellépés volt a téma.

A kormányfő arról is beszélt, hogy ha az államfő nem írja alá öt napon belül a jogszabályt, úgy megindítható ellene a megfosztási eljárás. Ebben az esetben Sulyok Tamás helyett Forsthoffer Ágnes házelnök aláírhatja helyette az alaptörvény módosítását.

Magyar Péter  úgy fogalmazott, amikor Szent István törvényeket adott az országnak, akkor hazánk a megmaradásáért küldött, majd ugyanez történt Werbőczy István idején is. A miniszterelnök szerint ugyanez történik most is, ez az alkotmányos hagyománya az országnak.

Szerinte arra kapott soha nem látott kétharmados felhatalmazást a Tisza, hogy lebontsa a Fidesz által felépített rendszert, amely mindent egyetlen embernek akart alárendelni. Szerinte ez a rendszer volt az oka annak, hogy rengeteg magyar költözött Londonba, Bécsbe, Berlinbe, vagy még messzebb. Úgy fogalmazott, ez a rendszer nevezett hazaárulónak mindenkit, aki nem értett egyet.

Magyar Péter megköszönte a szakmai szervezeteknek és a magyar embereknek az alaptörvény-módosítással kapcsolatban nyújtott támogatást. Az alaptörvény módosítása miatt szervezett csütörtöki tüntetést lényegében viccnek nevezte.

A miniszterelnök felszólalásában többször azt mondta a fideszes képviselőkről, hogy „folyosókon, büfében, mosdóban” sunnyognak.

Magyar Péter beszéde közben a bekiabálásokból értesült arról, hogy Gulyás Gergely lemondott a frakcióvezetői tisztségéről. Gulyás azért mondott le, mert szerinte a képviselőcsoportot olyannak kell vezetnie, akinek mandátuma nem korlátozott. Ezután többször is civil embernek nevezte Gulyást, feltehetően azért, mert úgy értelmezte a bekiabálásokat, hogy a frakcióvezető a mandátumáról mondott le. 

A beszédben a miniszterelnök a Fidesz szavazóihoz is szólt, azt mondta, nem kell a Tisza-kormány szeretni, vagy egyetérteni. Hangsúlyozta, az elfogadandó módosítás ugyanakkor értük is történik, az ő érdekeiket is szolgálja.

Arról is beszélt, hogy ősztől komoly munka indul, új alkotmány készül majd az egész ország részvételével. Alkotmány, nem alaptörvény – hangsúlyozta.

Cikkünk frissül.

Mit tartalmaz a 17. alaptörvény-módosítás?

  • Korlátozzák az országgyűlési képviselők mandátumának a hosszát: 12 éves (vagy három ciklusos) időkorlátban határozzák meg a hivatali időt;
  • A jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése;
  • Függetlenebb Alkotmánybíróság, 70 éves életkori határ bevezetése
  • Erősebb bírói önigazgatás, a Kúria és az OBH elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívása;
  • Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása;
  • Kevesebb sarkalatos törvény;
  • Az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása;
  • A Költségvetési Tanács vétójogának eltörlése;
  • A közpénz védelmének erősítése;
  • A vármegyék visszanevezése megyékre;
  • Az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata;
  • Az önálló Országgyűlési Őrség megszüntetése, egységes rendészeti igazgatás.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Havran Zoltán)

 

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