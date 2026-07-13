Sulyok Tamást gyalázza Magyar Péter – rendkívüli ülés kezdődött a parlamentben + videó

Magyar Péter feltette a kérdést, hogy Sulyok Tamás vett-e részt olyan egyeztetésen, ahol az Alaptörvény módosítása elleni fellépés volt a téma.

A kormányfő arról is beszélt, hogy ha az államfő nem írja alá öt napon belül a jogszabályt, úgy megindítható ellene a megfosztási eljárás. Ebben az esetben Sulyok Tamás helyett Forsthoffer Ágnes házelnök aláírhatja helyette az alaptörvény módosítását.

Magyar Péter úgy fogalmazott, amikor Szent István törvényeket adott az országnak, akkor hazánk a megmaradásáért küldött, majd ugyanez történt Werbőczy István idején is. A miniszterelnök szerint ugyanez történik most is, ez az alkotmányos hagyománya az országnak.

Szerinte arra kapott soha nem látott kétharmados felhatalmazást a Tisza, hogy lebontsa a Fidesz által felépített rendszert, amely mindent egyetlen embernek akart alárendelni. Szerinte ez a rendszer volt az oka annak, hogy rengeteg magyar költözött Londonba, Bécsbe, Berlinbe, vagy még messzebb. Úgy fogalmazott, ez a rendszer nevezett hazaárulónak mindenkit, aki nem értett egyet.

Magyar Péter megköszönte a szakmai szervezeteknek és a magyar embereknek az alaptörvény-módosítással kapcsolatban nyújtott támogatást. Az alaptörvény módosítása miatt szervezett csütörtöki tüntetést lényegében viccnek nevezte.

A miniszterelnök felszólalásában többször azt mondta a fideszes képviselőkről, hogy „folyosókon, büfében, mosdóban” sunnyognak.

Magyar Péter beszéde közben a bekiabálásokból értesült arról, hogy Gulyás Gergely lemondott a frakcióvezetői tisztségéről. Gulyás azért mondott le, mert szerinte a képviselőcsoportot olyannak kell vezetnie, akinek mandátuma nem korlátozott. Ezután többször is civil embernek nevezte Gulyást, feltehetően azért, mert úgy értelmezte a bekiabálásokat, hogy a frakcióvezető a mandátumáról mondott le.

A beszédben a miniszterelnök a Fidesz szavazóihoz is szólt, azt mondta, nem kell a Tisza-kormány szeretni, vagy egyetérteni. Hangsúlyozta, az elfogadandó módosítás ugyanakkor értük is történik, az ő érdekeiket is szolgálja.