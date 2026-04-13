Magyar Péter: A tegnapi választás hosszú időre eldönti hazánk sorsát

A Tisza Párt elnöke egy nemzetközi sajtótájékoztatón a választási eredményekről, és a közeljövő eseményeiről, az új kormány megalakulásáról is beszélt.

Gábor Márton
2026. 04. 13. 15:33
Fotó: Balogh Dávid
– Magyarország és a magyar emberek történelmet írtak egy sorsdöntő választáson – jelentette ki Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke sajtótájékoztatóján. Hozzátette, az eredmények tükrében a Tisza Párt erős felhatalmazást kapott a választóktól. 

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

A Tisza Párt elnöke a mandátumok megosztásával kapcsolatban kiemelte, még arra számítanak, hogy akár négy helyen is fordulhat még a választás a Tisza javára.

A magyarok átérezték a választás súlyát, ami hosszú időre eldönti a hazánk sorsát

– tette hozzá Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke ezt követően arra szólította fel Sulyok Tamást, hogy a lehető leghamarabb hívja össze az új magyar országgyűlést, és kérje fel őt a kormányzásra. 

A Tisza kormány minden magyar embert képviselni fog határon innen és túl

– szögezte a politikus, majd pedig arra tett ígéretet, hogy a Tisza-kormány új korszakot fog nyitni. A Tisza-kabinet egyik legfontosabb feladatának Magyar Péter az uniós források hazahozatalát nevezte, és kiemelte, elsődleges, hogy ezek a pénzek mihamarabb megérkezzenek. Ezt követően Magyar Péter ígéretet tett az alkotmány módosítására, az Európai Ügyészséghez való csatlakozásra, illetve korrupcióellenes intézkedések elfogadására. Emellett pedig a Tisza Párt elnöke kiemelte, a következő kormány módosítani fogja a költségvetést, és áttekinti a titkosított dokumentumokat, majd pedig minden olyat nyilvánosságra hoznak, amely nem sérti hazánk nemzetközi érdekeit. 

Azt kérjük mindenkitől, hogy Magyarországra egy szabad, szuverén országként tekintsenek

– jelentette ki Magyar Péter a nemzetközi gratulációk, és megszólalások kapcsán.

Hozzátette, a következő kormány mindenben ki fogja kérni a magyar emberek véleményét. 

 külpolitika kapcsán a Tisza Párt elnöke elmondta, a magyar emberek pontosan érzik azt, az Európai Uniónak és a NATO-nak komoly szerepe van abban, hogy hazánkban béke van. 

Lesznek az Európai Unióval vitáink, de nem azért megyünk oda, hogy harcoljuk. Azt vállalom, hogy mindig a magyar emberek érdekeit fogom képviselni

– emelte ki a Tisza Párt elnöke, majd ígéretet tette arra, hogy Magyarország konstruktív partner lesz.

A köztárasági elnök lemondásával kapcsolatban Magyar Péter elsőként bábnak titulálta Sulyok Tamást, majd pedig kiemelte, 

az én szememben ő nem köztársasági elnök. 

A Tisza Párt elnöke ezt követően ismét lemondásra szólította fel Sulyok Tamást. 

A leendő kormány struktúrájával kapcsolatban Magyar Péter elmondta, nem csúcs-, hanem szakminisztériumokban gondolkodnak. A Tisza Párt elnöke bejelentette, külön egészségügyi, oktatási és környezetvédelmi minisztériumot fognak létrehozni. 

A felelősségrevonások és a korrupcióellenes intézkedések kapcsán Magyar Péter kiemelte, létre fognak hozni egy korrupcióellenes hivatalt, amely a teljes kormányzati szektorra ki fog terjedni, és őrködni fog a közpénzek felett. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi hivatal kapcsán a Tisza Párt elnöke elmondta, kiemelten fogják vizsgálni a Mathias Corvinus Collegium (MCC) vagyonosodását, a Magyar Nemzeti Bank körüli ügyeket, illetve az autópálya- és dohánykoncessziókat is. 

Mindenki érdeke, hogy ez a hivatal minél hamarabb felálljon

– szögezte le Magyar Péter. A Telex kérdésére válaszolva, miszerint miért nem szólította fel lemondásra Varga Mihályt, a Magyar Nemzeti Bank elnökét, a Tisza Párt elnöke elmondta, 

nem véletlenül maradt ki a felsorolásból. Függetlenül attól, hogy ki nevezte ki Varga Mihályt, én úgy látom, hogy ő olyan munkát szeretne végezni, amely összhangban van a jegybanki törvénnyel. Ezért döntöttünk úgy, hogy megpróbálunk együtt dolgozni.

Szintén újságírói kérdésre válaszolva Magyar Péter elmondta, ismét kezdeményezni fogják hazánk Nemzetközi Büntetőbírósághoz való csatlakozását. Az illegális bevándorlással kapcsolatban a Tisza Párt elnöke kiemelte, nem fognak elfogadni semmilyen paktumot, és meg fogják akadályozni az illegális migránsok betelepítését Magyarországra. 

Mint ismert, a Tisza Párt a tegnap megtartott országgyűlési választásokat megnyerve, a választás.hu adatai szerint 138 képviselőt küldhet majd az új Országgyűlésbe. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Balogh Dávid)


Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu