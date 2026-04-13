Magyar Péter: A tegnapi választás hosszú időre eldönti hazánk sorsát

– Magyarország és a magyar emberek történelmet írtak egy sorsdöntő választáson – jelentette ki Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke sajtótájékoztatóján. Hozzátette, az eredmények tükrében a Tisza Párt erős felhatalmazást kapott a választóktól.
A Tisza Párt elnöke a mandátumok megosztásával kapcsolatban kiemelte, még arra számítanak, hogy akár négy helyen is fordulhat még a választás a Tisza javára.
A magyarok átérezték a választás súlyát, ami hosszú időre eldönti a hazánk sorsát
– tette hozzá Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke ezt követően arra szólította fel Sulyok Tamást, hogy a lehető leghamarabb hívja össze az új magyar országgyűlést, és kérje fel őt a kormányzásra.
A Tisza kormány minden magyar embert képviselni fog határon innen és túl
– szögezte a politikus, majd pedig arra tett ígéretet, hogy a Tisza-kormány új korszakot fog nyitni. A Tisza-kabinet egyik legfontosabb feladatának Magyar Péter az uniós források hazahozatalát nevezte, és kiemelte, elsődleges, hogy ezek a pénzek mihamarabb megérkezzenek. Ezt követően Magyar Péter ígéretet tett az alkotmány módosítására, az Európai Ügyészséghez való csatlakozásra, illetve korrupcióellenes intézkedések elfogadására. Emellett pedig a Tisza Párt elnöke kiemelte, a következő kormány módosítani fogja a költségvetést, és áttekinti a titkosított dokumentumokat, majd pedig minden olyat nyilvánosságra hoznak, amely nem sérti hazánk nemzetközi érdekeit.
Azt kérjük mindenkitől, hogy Magyarországra egy szabad, szuverén országként tekintsenek
– jelentette ki Magyar Péter a nemzetközi gratulációk, és megszólalások kapcsán.
Hozzátette, a következő kormány mindenben ki fogja kérni a magyar emberek véleményét.
külpolitika kapcsán a Tisza Párt elnöke elmondta, a magyar emberek pontosan érzik azt, az Európai Uniónak és a NATO-nak komoly szerepe van abban, hogy hazánkban béke van.
Lesznek az Európai Unióval vitáink, de nem azért megyünk oda, hogy harcoljuk. Azt vállalom, hogy mindig a magyar emberek érdekeit fogom képviselni
– emelte ki a Tisza Párt elnöke, majd ígéretet tette arra, hogy Magyarország konstruktív partner lesz.
