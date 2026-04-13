Megérkeztek az első külképviseleti urnák a Nemzeti Választási Irodához

A külföldön leadott voksok kulcsszerepet játszhatnak a végső eredményekben, a feldolgozásuk pedig a következő napokban zajlik.

Magyar Nemzet
2026. 04. 13. 13:35
Megérkeztek az országgyűlési választás első külképviseleti urnái a Nemzeti Választási Irodához (NVI) hétfő délelőtt.

Illusztráció. Fotó: Ladóczki Balázs

Az NVI tájékoztatása szerint az első urna Jerevánból érkezett, kevéssel reggel 8 óra után, ezen a külképviseleten 26-an szerepeltek a névjegyzékben, és valamennyien le is adták szavazatukat. 

Hétfőn délelőtt 11 óráig a Bécs, Kairó, Pozsony, New York, Jereván, Kolozsvár, Hongkong és Csíkszereda külképviseletről összesen 21 urna érkezett be az NVI-hez, ezekben 7787 szavazat van.

A 149 külképviseleten szombaton és vasárnap 90 730, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár szavazhatott, közülük 84 749-en el is mentek szavazni. Teheránban és Erbílben a biztonsági helyzet miatt nem lehetett megtartani a szavazást.

A külképviseleteken nem számolják meg a voksokat, 

hanem csütörtök éjfélig a Nemzeti Választási Irodába szállítják,

ahol választókerületenként szortírozzák és az átjelentkezők szavazataival együtt eljuttatják a megfelelő választókerületekbe. Itt átadják az utazó szavazatokat a kijelölt szavazatszámláló bizottságnak, amely felbontja a szavazás éjszakáján lezárt urnát, a tartalmát összekeveri az utazó szavazatokkal, és így számlálja meg a voksokat, majd a szavazóköri eredményről jegyzőkönyvet állít ki.

Amikor valamennyi szavazatszámláló bizottság eredménymegállapító jegyzőkönyve rendelkezésre áll, a választókerületi választási bizottság szombaton – amennyiben a jelöltek között száz vagy annál kisebb a különbség, és érkezett újraszámlálásra vonatkozó igény, akkor legkésőbb hétfőn – megállapítja a választókerületi eredményt, azt, hogy ki nyerte a mandátumot a választókerületben.

A parlamenti választás országos listás eredményét a Nemzeti Választási Bizottság állapítja meg az országos listás választás területi részeredményéről kiállított jegyzőkönyvek, a levélben szavazás eredményét megállapító jegyzőkönyv és a választás egyéni választókerületi eredményéről kiállított jegyzőkönyvek alapján, legkésőbb május 4-én.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

