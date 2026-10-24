Az Európai Bizottsághoz fordultak a Patrióták a Magyar Péter vezette kormány önkényuralmi intézkedései miatt
A Patrióták Európáért frakció a nemzeti delegációk összefogásával áll ki a magyarországi demokratikus jogok védelmében, a Tisza-kormány önkényuralmi intézkedéseivel szemben – olvasható a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának szombati sajtóközleményében. A Patrióták közleménye szerint magyar, francia, osztrák, olasz, spanyol és cseh patrióta képviselők közös írásbeli kérdéssel fordultak az Európai Bizottsághoz a Magyar Péter vezette kormány súlyos, önkényuralmi intézkedései miatt.
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