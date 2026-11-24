A Fidesz szerint azonban a most elfogadott törvény éppen a sportegyesületek önállóságát sérti, ezért a párt annak későbbi megváltoztatását ígéri. Mai hír, hogy Kubatov az államfőhöz fordult.
Fidesz: Magyar Péter páros lábbal szállt bele a magyar sportba
Élesen bírálta a Fidesz a lex Kubatov néven elhíresült törvény keddi elfogadását. A párt szerint Magyar Péter miniszterelnök politikai bosszúból avatkozik be a magyar sportéletbe, az új összeférhetetlenségi szabályok pedig messze túlmutatnak a Ferencváros és az MTK vezetőinek személyén. A Fidesz arra figyelmeztetett, hogy a rendelkezések akár olimpiai bajnokokat és világhírű sportolókat is kizárhatnak a sportvezetésből, és súlyos következményekkel járhatnak a versenysport, a szabadidősport és az utánpótlás-nevelés számára.
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