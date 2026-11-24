Milák Kristóf hiába tervezte, újabb világeseményt hagy ki
Egyetlen magyar versenyző indul az egy hét múlva kezdődő rövid pályás úszó-világbajnokságon. Pekingben csak Kós Hubert áll rajthoz, miután kedden kiderült, hogy Milák Kristóf sem utazik el a vb-re.
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