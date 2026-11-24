A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.
A választói akarat dacára sem kíván eltűnni a közéletből Tordai Bence. Ő az az exképviselő, aki azzal vált ismertté, hogy egy ízben a parlament szónoki pulpitusról egy végtelenített „CÖF-ögéssel” jelezte előrehaladott állapotát.
A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.
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