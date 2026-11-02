Rejtélyes helyen tűnik el a pénz a földek és a bolti polcok között, megszólalt a volt miniszter

Nagy István volt agrárminiszter szerint a magyar gazdák és családok védelme ugyanannak a nemzetgazdasági feladatnak a két oldala (Fotó: Ladóczki Balázs)

Az olcsóbb élelmiszer nem jelenthet tönkre menő magyar gazdákat

Első lépésként arról a nyilvánvaló érdekellentétről beszélt, amelyben két csoport áll, és mindkettő elvárása megalapozott. – Az élelmiszerárak kérdése ma Magyarországon egyszerre szociális, gazdasági és agrárpolitikai ügy. A családok joggal várják el, hogy megfizethető áron jussanak jó minőségű élelmiszerhez. A magyar gazdák pedig joggal várják el, hogy munkájukért tisztességes árat kapjanak, amely fedezi a termelési költségeiket, biztosítja a megélhetésüket, és lehetőséget teremt gazdaságuk fejlesztésére. Ez a két elvárás nem állhat egymással szemben – szögezte le Nagy István.

Ennek ellenére míg a mezőgazdasági termelői árak jelentősen csökkennek, a magyar családok számára az élelmiszerek megvásárlása továbbra is komoly kiadást jelent. Hová tűnik a termelői és a fogyasztói ár közti különbség? És milyen következményekkel jár az árrésstop kivezetése?

– Ezekre a kérdésekre nem lehet pusztán politikai jelszavakkal válaszolni. Meg kell vizsgálni a számokat, a termelők helyzetét, a kereskedelem működését és a korábbi kormányzati intézkedések tapasztalatait. Az árrésstop eredeti célja az élelmiszerek fogyasztói árának mérséklése volt. Az intézkedés meghatározott termékkörökben korlátozta a kereskedelmi árrést, ezáltal kívánt segítséget nyújtani a családoknak. Rövid távon egy ilyen beavatkozás mérsékelheti az árakat – idézte fel Nagy István, majd leszögezte: az árrésstop nem magyarázza önmagában a mezőgazdasági árak csökkenését, jelentős szerepe van még

az európai túltermelésnek,

a külpiaci folyamatoknak,

az importversenynek

és a termelési költségeknek is.

A szabályozás hatását ezért nem szabad összekeverni a mezőgazdaság általános válságjelenségeivel.