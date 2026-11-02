Rejtélyes helyen tűnik el a pénz a földek és a bolti polcok között, megszólalt a volt miniszter

Nagy István ezután rátért a családok helyzetére és arra, hogy az árrésstop kivezetése várhatóan milyen hatásokkal jár. – A tej, a hús, a kenyér, a zöldség és a gyümölcs nem luxuscikk. Különösen az alacsonyabb jövedelmű háztartások, a nyugdíjasok és a többgyermekes családok érzékenyek az élelmiszerárak változására. Az árrésstop kivezetése bizonyos termékek esetében áremelkedést eredményezhet. A Magyar Nemzeti Bank korábbi becslése szerint a kivezetés inflációs hatása megfelelő körülmények között körülbelül 0,4 százalékpont lesz. Ez azonban nem azt jelenti, hogy minden élelmiszer ára azonos mértékben emelkedik. Az egyes termékek árát a beszerzési költségek, a kereskedelmi verseny, a fogyasztói kereslet és a piaci kínálat együttesen alakítják. A kivezetés hatását ezért termékenként kell vizsgálni. Különbséget kell tenni az inflációs mutató változása és a családok tényleges havi kiadásainak emelkedése között is. Egy alacsony jövedelmű család számára néhány ezer forint többletkiadás is komoly terhet jelenthet – emelte ki az agrármérnök.
Gyors állami beavatkozásnak és hosszútávú megoldásnak is van helye
Emlékeztetett arra, hogy az Orbán-kormány korábbi gazdaságpolitikájában egyaránt megjelentek a fogyasztók és a mezőgazdasági termelők védelmét szolgáló intézkedések. A családok oldalán ilyen volt többek között a rezsicsökkentés, az alapvető élelmiszerekre alkalmazott átmeneti árkorlátozás, az online árfigyelő rendszer kialakítása és egyes alapvető élelmiszerek (tej, hús, tojás) áfájának csökkentése. A termelői oldalon fontos szerepet játszottak a Közös Agrárpolitika támogatásai, a nemzeti társfinanszírozás, az állattenyésztési és állatjóléti támogatások, a beruházási programok, a kedvezményes finanszírozási lehetőségek és a mezőgazdasági gázolajhoz kapcsolódó adókedvezmények.
A fogyasztói árkorlátozás közvetlenül a vásárlók kiadásaira hat, a termelői támogatás pedig a gazdaságok működését és versenyképességét segítheti. A korábbi intézkedések tapasztalatai azt mutatják, hogy rendkívüli gazdasági helyzetekben szükség lehet gyors állami beavatkozásra. Ugyanakkor a hosszú távú megoldásnak a termelékenység javítására, a verseny erősítésére, a tisztességes kereskedelmi kapcsolatokra és a célzott szociális védelemre kell épülnie.
Nagy István szerint az árrésstop kivezetése után egy olyan átfogó élelmiszergazdasági intézkedéscsomagra van szükség, amely biztosítja, hogy a kereskedelmi láncok ne élhessenek vissza piaci erőfölényükkel a magyar beszállítókkal szemben. Ennek elemei az alábbiak lehetnek:
- Erősíteni kell a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok ellenőrzését és szankcionálását.
- Célzott segítséget kell nyújtani a súlyos piaci válságba került sertés- és tejtermelőknek.
- A finanszírozási és likviditási eszközöket úgy kell kialakítani, hogy azok ne kizárólag a nagyobb vállalkozások számára legyenek elérhetők.
- Erősíteni kell a hazai élelmiszer-feldolgozást, a termelői együttműködéseket és a rövid ellátási láncokat.
- A fogyasztók védelmében fenn kell tartani az árak átláthatóságát, ösztönözni kell a kereskedelmi versenyt, és célzott támogatást kell biztosítani azoknak a háztartásoknak, amelyek számára az alapvető élelmiszerek megvásárlása is nehézséget okoz.
Sőt, mindezek mellett az agrármérnök szerint rendszeresen és nyilvánosan be kell mutatni, hogyan változnak a termelői, feldolgozói és fogyasztói árak. Erre azért lehet szükség Nagy István szerint, mert a magyar embereknek joguk van tudni, hogyan oszlik meg az általuk kifizetett összeg az élelmiszerlánc szereplői között.