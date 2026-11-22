– Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem mutatom be a koronás gólörömöt – szögezte le a mérkőzés után Nmecha, aki a Mönchengladbach ellen látott mozdulatsort is megmagyarázta.
Meg akartam mutatni az embereknek: akár velem, akár ellenem vannak, Jézus szereti őket.
Aligha kirekesztő gondolat.
A futballisták hitét előtérbe helyező keresztény mozgalom, a Ballers in God mozgalom is úgy-ahogy követte a dortmundi ukázt, hogy Nmecháról ne posztoljanak úgy, hogy Borussia-mezben látható: a címert és a reklámokat is eltávolították a futballista ruhájáról.
A fenti fotókon látható mozdulatokat a Bundesliga-videóban hiába keressük.