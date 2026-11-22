– Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem mutatom be a koronás gólörömöt – szögezte le a mérkőzés után Nmecha, aki a Mönchengladbach ellen látott mozdulatsort is megmagyarázta.

Meg akartam mutatni az embereknek: akár velem, akár ellenem vannak, Jézus szereti őket.

Aligha kirekesztő gondolat.

A futballisták hitét előtérbe helyező keresztény mozgalom, a Ballers in God mozgalom is úgy-ahogy követte a dortmundi ukázt, hogy Nmecháról ne posztoljanak úgy, hogy Borussia-mezben látható: a címert és a reklámokat is eltávolították a futballista ruhájáról.

With all eyes on him after scoring the 80th-minute winner, German midfielder Felix Nmecha turned the spotlight to Jesus. He signed “Jesus loves you” and pointed towards the crowd, sharing a message bigger than the moment. https://t.co/e3tkZpHJ57 — Ballers In God (@BallersinGod) November 21, 2026

A fenti fotókon látható mozdulatokat a Bundesliga-videóban hiába keressük.