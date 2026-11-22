Rétvári Bence: Amíg a világ vezetői a sorsunkról döntenek, addig Magyar Péter a tinikori kalandjaival van elfoglalva
Miközben a világ vezetői éppen összeültek Sencsenben, a magyar miniszterelnök a tinikori intim kalandjaival van elfoglalva, és nap mint nap posztol róla valamit – mondta Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője a HírTV műsorában. Szerinte egy demokráciában a parlament feladata a végrehajtó hatalom, azaz a kormány ellenőrzése lenne, nálunk a Tisza-frakció épp ezt próbálja ellehetetleníteni a házszabály-módosítási javaslatával.
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