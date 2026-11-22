Szimbolikus lépés: Steiner Kristóffal is üzenni akar a megújuló közmédia
Steiner Kristóf szerepeltetésén keresztül bírálta a közmédia új irányvonalát Deák Dániel. A politikai elemző arra hívta fel a figyelmet, hogy a médiaszereplőt nemcsak a Duna Televízió Család-barát című műsorába hívták meg, hanem a november 28-án induló szombat esti show-műsorban is feltűnik majd. Deák szerint különösen beszédes, hogy a közmédia programigazgatója maga is elismerte: egyes meghívottak már puszta jelenlétükkel üzenetet közvetítenek.
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