Lapunk arról is beszámolt, hogy a 2027-es költségvetési tervezet alapján az idei 12,31 milliárd forinttal szemben jövőre csak 7,51 milliárd forint jutna pályázati támogatásokra az ágazatban.
Pályázat nélkül osztott szét milliárdokat Nagy Ervin államtitkársága
Miközben a tiszás kulturális vezetés korábban az átláthatóságot és a nyílt verseny tisztaságát hirdette, most nyílt pályázati eljárás nélkül döntöttek közel hárommilliárd forintnyi közpénz sorsáról. A szakmai egyeztetésekről kiszivárgott tájékoztatóból egyértelműen kiderül: az év végéhez közeledve a kulturális államtitkárság az idő rövidségére hivatkozva mellőzte a nyílt pályáztatást, és maga hozta meg a konkrét támogatási döntéseket.
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