Lelőttek egy nőt Győrben
Lövéseket hallottak kedden délelőtt Győr külterületén, a helyszínre érkező rendőrök pedig egy nő holttestét találták meg. A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság büntetőeljárást indított, a helyszíni szemle jelenleg is tart.
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