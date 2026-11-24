A Fidesz felszólította Magyar Pétert: tegye világossá, hogy a magyarok pénze nem megy Ukrajnába!
Egyértelmű állásfoglalást vár a Fidesz Magyar Péter miniszterelnöktől ukrajnai látogatása alkalmából. A párt szerint a kormányfőnek világossá kell tennie, hogy Magyarország nem kíván részt venni az orosz–ukrán háborúban, és magyar közpénzből nem finanszírozhatják a fegyveres konfliktust. A Fidesz azt is követeli, hogy Magyarország Szlovákiához és Csehországhoz hasonlóan maradjon ki a háború finanszírozását szolgáló, 45 milliárd eurós hitelfelvételből.
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