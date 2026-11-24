A vezetői elégedetlenség mellett a képviselők feladatainak meghatározása is komoly vitákat okoz. Bujdosó Andrea például ellenezte, hogy az egyéni képviselők lobbitevékenységet folytassanak a választókerületeik érdekében, mert szerinte ezzel visszatérhetnek a korábbi helyi hatalmi struktúrák. A frakció többsége azonban más álláspontot képviselt, és végül háttérbe szorította a frakcióvezető elképzelését.

A vitában Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter szerepe is felértékelődött. A 444 forrásai szerint a tárcavezető rendszeresen egyeztet a képviselőkkel, és a frakció tagjai számára is könnyen elérhető, így a Miniszterelnökségnek jelentős befolyása lehet a képviselőcsoport belső életére.

Kezdő hibák és elmaradó egyeztetések

A Tisza-frakció működési hiányosságai a parlamenti szavazások során is megmutatkoztak. A 444 felidézte a Médiatanács tagjainak szeptemberi megválasztását, amikor a tiszás képviselők nem egységesen szavaztak a Fidesz–KDNP jelöltjeiről.

A helyzetet az okozta, hogy Magyar Péter csak néhány perccel a voksolás előtt jelezte: nem támogatja a jelölteket, miközben a tiszás képviselők a parlament művelődési bizottságában korábban még támogatták őket. A frakcióvezetés Signalon próbálta tájékoztatni a képviselőket a megváltozott álláspontról, ám az üzenet nem mindenkihez jutott el időben.

A történteket az egyik forrás kezdő bakinak nevezte. Azóta a bizottsági személyi döntések előtt részletesebb tájékoztatást kell adni a frakciónak, és előzetesen felmérik a képviselők esetleges kifogásait is. A minisztériumokkal való kapcsolattartás szintén problémás. Több képviselő több információt és nagyobb beleszólást szeretne a döntésekbe, különösen a választókerületeiket érintő kérdésekben. A beszámoló szerint Vitézy Dávid közlekedési miniszterrel kapcsolatban is megfogalmazódtak kritikák, egyes képviselők ugyanis nehezen elérhetőnek tartják a tárcavezetőt.