Egy tiszás képviselő is elismerte, komoly viták feszítik a Tisza-frakciót

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A Tisza képviselője szerint a frakción belül jelentős érdekérvényesítés és komoly viták zajlanak, miközben a párt politikusai a sajtó előtt is nehezen szólalnak meg. Czakó Czirbus Pál egy interjúban arról beszélt, hogy képviselőtársai tartanak a hibázástól, ezért inkább elkerülik az újságírókat. A Magyar Nemzet korábban már beszámolt a frakción belül kialakult törésvonalakról és a Ruff Bálint körül kirajzolódó érdekellentétekről.

Gábor Márton
2026. 11. 15. 7:11
Egy tiszás képviselő is elismerte, komoly viták feszítik a Tisza-frakciót
Fotó: Ladóczki Balázs

Czakó Czirbus mostani kijelentése pedig most ismét megerősítette a korábbi cikkekben leírt konkrét értesüléseinket.

A képviselők félnek megszólalni a sajtó előtt

Az interjú másik fontos témája az volt, hogy miért olyan nehéz megszólaltatni a Tisza képviselőit a parlamentben. A műsorvezető felidézte: a párt kormányra kerülése óta több alkalommal is előfordult, hogy az újságírók hiába próbáltak kérdéseket feltenni a tiszás politikusoknak.

Czakó Czirbus Pál szerint ennek egyik oka, hogy a képviselőkben még mindig megmaradt a kampányidőszakban kialakult reflex. Úgy fogalmazott, az elmúlt két-két és fél évben minden mozdulatukat nagyítóval figyelték, és folyamatosan attól tartottak, hogy egy rosszul megfogalmazott mondatot később ellenük fordítanak.

Szerintem van ettől egy egészséges félelem, egy egészséges izgulás, hogy nehogy az legyen, hogy valami rosszat mondok, jaj, mi lesz. És akkor inkább meg sem állok, inkább sietek tovább

– magyarázta a képviselő. A politikus elismerte, hogy a sajtó előli elzárkózás a Tisza számára kommunikációs hátrányt jelenthet. Egyetértett a műsorvezetővel abban, hogy ha a kormánypárti képviselők nem állnak meg válaszolni, akkor a nyilvánosságban elsősorban az ellenzéki politikusok álláspontja jelenik meg.

Czakó szerint a képviselőknek akkor is vállalniuk kellene a nyilatkozatokat, ha nem minden esetben tudnak tökéletes választ adni. Illetve azt sem tartotta kizártnak, hogy a párt a jövőben kijelölt képviselőket küldjön a parlamenti sajtóterembe, akik rendszeresen válaszolnának az újságírók kérdéseire. 

Mint ismert, a Tisza-kormány elzárkózása a sajtótól már olyan méreteket öltött az elmúlt időszakban, hogy a kormányzati kommunikáció működését a is kritizálni kezdte a jobboldalisággal korántsem vádolható Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ). A szervezet november 9-én közzétett állásfoglalásában arra hívta fel a figyelmet, hogy az új kormány megalakulása után fél évvel sem sikerült valamennyi minisztériumban megszervezni a sajtó gyors és hatékony információellátását. A MÚOSZ szerint az újságírók rendszeresen tapasztalják, hogy a tárcák részéről hárítás, elzárkózás és semmitmondó válaszok nehezítik a munkájukat. 

Borítókép: A Tisza-frakció (Fotó: Ladóczki Balázs)

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