Navracsics Tibor: Seszták Miklósnak már a mentelmi joga felfüggesztésekor le kellett volna mondania + videó
Navracsics Tibor szerint Seszták Miklósnak már korábban vissza kellett volna adnia országgyűlési mandátumát. A volt miniszter a milliárdos vesztegetési ügyről szólva ugyanakkor hangsúlyozta: tisztázni kell, hogy a lefoglalt készpénz valóban Sesztákhoz köthető-e, az ártatlanság vélelme pedig jogerős bírósági ítéletig mindenkit megillet.
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