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Navracsics Tibor: Seszták Miklósnak már a mentelmi joga felfüggesztésekor le kellett volna mondania + videó

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Navracsics Tibor szerint Seszták Miklósnak már korábban vissza kellett volna adnia országgyűlési mandátumát. A volt miniszter a milliárdos vesztegetési ügyről szólva ugyanakkor hangsúlyozta: tisztázni kell, hogy a lefoglalt készpénz valóban Sesztákhoz köthető-e, az ártatlanság vélelme pedig jogerős bírósági ítéletig mindenkit megillet.

Kárpáti András
2026. 11. 14. 20:10
Navracsics Tibor: Seszták Miklósnak már a mentelmi joga felfüggesztésekor le kellett volna mondania + videó
Navracsics Tibor volt miniszter szerint Seszták Miklósnak már a mentelmi joga felfüggesztésekor le kellett volna mondania országgyűlési mandátumáról. Fotó: Ladóczki Balázs
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Újabb kérdések a kiásott pénzekkel kapcsolatban.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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