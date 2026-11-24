Váratlan momentum a parlamentben: az egykori kormánybiztos elfogadta a belügyminiszter válaszát
Drogügyben nyújtott be interpellációt a belügyminiszterhez Horváth László, az előző kabinet kormánybiztosa. A fideszes képviselő elfogadta Pósfai Gábor belügyminiszter válaszát, ezt még a tiszások is megtapsolták. Magyar Péter ekkorra már nem volt a teremben.
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