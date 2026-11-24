Balla György Fradi-mezben szólalt fel a parlamentben: Küzdeni mindig, feladni soha!
Ferencváros-mezben mondta el felszólalását a parlamentben a fideszes Balla György, aki szerint a lex Kubatovként elhíresült jogszabály alkormányellenes, pitiáner, sunyi, értelmetlen és hazug. A törvényről ma dönt a parlament.
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