A szervezet szerint ebben az esetben már az is kockázatot jelenthet egy újságíró számára, ha vitatott témával foglalkozik, vagy a mindenkori hatalomnak kellemetlen kérdéseket tesz fel.

A médiaszövetség arra szintén felhívta a figyelmet, hogy az ilyen gyakorlat hosszabb távon veszélyes precedenst teremthet: egy későbbi politikai fordulat után az újabb hatalom ugyanilyen indokokra hivatkozva távolíthatná el a számára kellemetlen véleményformálókat.

A leépítések miatt különösen súlyos a helyzet

A közlemény szerint a kilátásba helyezett leépítések különös jelentőséget adnak Kert Attila kijelentéseinek.

A médiaszövetség ezért azt várja el, hogy a közmédia vezetése egyértelműen különböztesse meg a költségvetési okokból megszüntetett munkaköröket azoktól az esetektől, amikor valamely munkatárs szakmai felelősségére hivatkoznak.

Utóbbi esetben a kifogásolt közlést vagy szerkesztői döntést pontosan meg kell nevezni, az indokokat az érintett számára megismerhetővé kell tenni, és még a döntés előtt lehetőséget kell biztosítani a válaszadásra.

A szervezet külön hangsúlyozta, hogy a szakmai felelősséget bizonyítani kell. Vizsgálni szükséges az érintett tényleges döntési jogkörét, a szándékosság kérdését és azt is, hogy ki volt a kifogásolt döntés valódi meghozója.

A Magyar Nemzeti Médiaszövetség végül arra kérte Kert Attilát, hogy minden munkatárs esetében ugyanazokat a szakmai szempontokat alkalmazza, függetlenül attól, melyik szerkesztőségben, melyik vezetés alatt dolgozott, vagy milyen politikai nézeteket tulajdonítanak neki.