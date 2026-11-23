Hat rádióval és négy televízióval számol

Kert Attila egyszerűsített csatornaportfóliót alakítana ki, amely hat rádiós és négy televíziós csatornából állna. A meglévő adók feladatköreit határozottabban elkülönítené, és mindegyiknek saját tartalmi profilt adna.

A televíziós kínálatban az M1 közéleti fókuszú nemzeti főcsatornaként működne, amely kulturális és szórakoztató műsoroknak is helyet adna. Az M2-t fiatalos, közéleti és szolgáltató csatornának szánja, sportközvetítésekkel kiegészítve. Az M3 elsősorban kulturális, ifjúsági és gyermekcsatornaként működne, míg a Duna televízió feladata a világ magyarságának megszólítása lenne. Ez utóbbi esetében kiemelt figyelmet fordítana a határon túli magyarokra és a diaszpórában élő közösségekre.

A rádiós portfólióban szintén egyértelműbb feladatmegosztást vezetne be:

Kossuth rádió: Magyarország vezető közéleti rádiója lenne.

Petőfi rádió: erős magyar fókuszú popkulturális csatornaként működne.

Bartók rádió: a klasszikus zene, a magas kultúra és az irodalom otthona lenne.

MR4: a nemzetiségi, vallási és határon túli közösségek tartalmait közvetítené.

Dankó rádió: az autentikus népzene felé mozdulna el.

MR6: új, kifejezetten Budapest közönségét megszólító rádióként indulna.

Az MR6-nak a fővárosi hírek és történések bemutatása mellett kísérleti szerepet is szánna. Itt próbálnák ki az új rádiós formátumokat, amelyek siker esetén a többi csatornán is megjelenhetnének.

Regionális központokat hozna létre, a fiatalok képzésére is figyelne

A vezérigazgatói programban fontos helyet kap a vidéki és a határon túli jelenlét megerősítése. Kert Attila regionális médiacentrumokat hozna létre, amelyek nemcsak a helyi hírszolgáltatást segítenék, hanem a közmédia utánpótlásának biztosításában is szerepet vállalnának.

Ezekben a központokban a fiatalok lehetőséget kapnának arra, hogy megtanulják a tartalomgyártás különböző formáit, és maguk is részt vegyenek a műsorok, videók és egyéb médiatartalmak előállításában. A médiacentrumok egyúttal a helyi társadalommal való kapcsolattartás fontos helyszínei lennének. A program külön kitér a határon túli tudósítói hálózat kiépítésére is, így a közmédia a jelenleginél nagyobb figyelmet fordítana a külhoni magyar közösségekre.