Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)
Két évvel enyhítették a több mint harminc éven át gyermekeket zaklató gyulai karateedző büntetését
Jogerősen 14 év szabadságvesztésre ítélték azt a 71 éves gyulai karateedzőt, aki több mint három évtizeden keresztül szexuálisan bántalmazta kiskorú fiú tanítványait. A férfi korábban 16 év börtönbüntetést kapott, a másodfokú bíróság azonban két évvel mérsékelte a büntetését. Feltételes szabadságra ugyanakkor nem bocsátható.
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