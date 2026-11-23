Egyre több probléma jelentkezik a Tisza-szigeteknél

A Tisza Párt helyi aktivistahálózatának problémái a választási győzelem után sem szűntek meg, sőt, az elmúlt hónapokban újabb feszültségek kerültek felszínre. Lapunk korábbi beszámolója szerint a kampányban dolgozó aktivisták egy része úgy érzi, hogy a választásokat követően a pártvezetés egyszerűen magukra hagyta őket. Többen azt sérelmezték, hogy a korábbi mozgósító munkájuk után nem kaptak érdemi szerepet, miközben a helyi közösségek jövőjéről és működéséről sem kaptak megfelelő tájékoztatást.

A problémák nem korlátozódtak az aktivisták háttérbe szorulására. Szeptemberben négy nógrádi Tisza-sziget is nyilvánosan szembement a pártvezetés egyik személyi döntésével, az Unger-ügy pedig újabb feszültségeket okozott a helyi közösségek és a központi vezetés között. A konfliktus jól mutatta, hogy a Tisza helyi szervezetei nem minden esetben fogadják el fenntartások nélkül a pártközpont döntéseit.

Augusztusban az országos Tisza-sziget-találkozó is a figyelem középpontjába került, miután a rendezvényről kizárták a sajtó képviselőit. A találkozó körülményei ismét ráirányították a figyelmet arra, hogy milyen szerepet szán a pártvezetés a helyi közösségeknek a választási kampány lezárultával.

Mindezek fényében különösen beszédes, hogy a múlt heti kihelyezett frakcióülésen a képviselőknek külön feladatként jelölték ki a Tisza-szigetekkel való foglalkozást. A pártvezetésnek ugyanis nemcsak a parlamenti frakció egységét kell fenntartania, hanem azt is meg kell oldania, hogy a kampányban fontos szerepet játszó helyi aktivistahálózat ne veszítse el a lendületét és a bizalmát.

Támadás alatt az árnyékminiszterelnök

Lapunk információi szerint a Miniszterelnökséget vezető miniszter is jelen volt a múlt heti kihelyezett frakcióülésen. Ez azért különösen érdekes, mert Ruff korábban a párton belüli egyik meghatározó politikai erőközpont vezető alakjaként jelent meg. A Magyar Nemzet korábbi cikkeiben több alkalommal is foglalkozott a Ruff Bálint körül kialakult politikai konfliktusokkal. Szeptemberben arról írtunk, hogy a Tisza vezetésén belül több, egymással versengő érdekcsoport körvonalazódott. Az egyik Magyar Péter és Radnai Márk köréhez, a másik Ruff Bálinthoz és a hozzá közel álló szereplőkhöz kötődött.

A legfőbb ügyész személye körüli vita kapcsán szintén felmerült Ruff politikai körének szerepe. Lapunk korábbi értesülései szerint a jelölési folyamat körüli nézetkülönbségek a párton belüli érdekellentétek újabb megnyilvánulásai voltak.

A frakcióülésen elhangzottak és a szigetekkel kapcsolatos új feladatkijelölés egyaránt arra utalhatnak, hogy Magyar Péter szorosabb központi irányítást szeretne a párt parlamenti és helyi szervezeti működése felett.